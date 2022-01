Meinung : Endlich gibt es eine Entscheidung

Wittlich Das Vitelliusbad wird bald in seiner jetzigen Form Geschichte sein. Eine surreale Nachricht.

Nach jahrelangem Planen, jahrelangen Diskussionen, jahrelangen Disputen und einer fast unendlich wirkenden Ungewissheit steht nun fest, dass das Wittlicher Vitelliusbad in seiner jetzigen Form schon sehr bald Geschichte sein wird. Dem schnellen Abriss des sehr maroden Hallenbads und von Teilen des Freibads sowie dem Neubau eines Kombibads, das ganzjährig nutzbar sein wird, steht nichts mehr im Wege – zumindest nichts, was derzeit vorhersehbar ist.

Diese Nachricht hört sich für viele, die sich in den vergangenen Jahren mit dem Projekt beschäftigt haben, irgendwie unwirklich an. Denn tatsächlich wird jetzt bald sichtbar sein, was bisher noch in Skizzen und Plänen zu sehen war.