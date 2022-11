Studie zu erfolgreichen Kleinstädten : Warum sich die Region Trier bundesweit als Wirtschaftsstandort nicht zu verstecken braucht

In einer Studie haben Kommunen in der Region Trier gut abgeschnitten. Und auch wenn diese Untersuchung Schwächen hat: Die regionalen Wirtschaftsförderer können sich auf die Schulter klopfen. Ein Kommentar unserer Reporterin.

An Statistiken lässt sich immer einiges aussetzen: Den einen ist die Datenlage zu schmal, den anderen sind die Details vor Ort zu wenig berücksichtigt. Auch die Contor-Studie hat Schwächen: So berücksichtigt sie nicht, dass die Zusammensetzung von Kommunen von Bundesland zu Bundesland etwa zwischen Nordrhein-Westfalen mit fusionierten Großgemeinden und Rheinland-Pfalz mit der kleinteiligen Gemeinde- und Verbandsgemeinde-Struktur unterschiedlich sind.

Auch lässt sie außer Acht, dass sich in Ostdeutschland eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung ergeben hat, auch aufgrund einer gezielten Förderpolitik, als in vergleichbar strukturschwachen westlichen Kommunen.

Frasers-Ansiedlung: Bauantrag für Logistikzentrum in Bitburg könnte bald gestellt werden

Nicht von ungefähr siedelt sich die Frasers Group in der Bierstadt an oder hat Amazon ein Domizil in Trierweiler aufgeschlagen. Die Region Trier braucht sich bundesweit als Wirtschaftsstandort auch im Vergleich mit Bayern oder dem Schwabenländle nicht zu verstecken.