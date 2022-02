Kommentar zu Archivlösung für Hermeskeiler Rathaus-Akten : Enttäuschung für den Verein, aber auch nachvollziehbar

Hermeskeil Die Entscheidung des Hermeskeiler VG-Ausschusses, das eigene Archiv vorerst nach Koblenz auszulagern, ist für den Kulturgeschichtlichen Verein Hochwald natürlich eine herbe Enttäuschung. Die Verantwortlichen um den hochengagierten Vorsitzenden Dittmar Lauer haben hier schließlich eine wohl einmalige Chance gesehen.

Nämlich ihre gesammelten historischen Schätze von der privat und ehrenamtlich organisierten Verwahrung in eine langfristig gesicherte Pflege durch die öffentliche Hand zu überführen. Und mit der Verbandsgemeinde als Partnerin wäre natürlich auch mehr Schub in das Vorhaben gekommen, das ehemalige Gefängnis in Hermeskeil für die Unterbringung der Archiv-Dokumente herzurichten.