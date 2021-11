Meinung : Es müssen noch mehr Fakten auf den Tisch

Hermeskeil Die Zeit drängt nun offenbar, um für die Verwaltungsakten im Hermeskeiler Rathaus eine passende Unterbringung zu finden. Damit die VG-Ratsmitglieder fundiert entscheiden können, müssen aber noch weitere Fakten auf den Tisch.

Natürlich ist das Anliegen des Vereins verständlich: Integriert in ein kommunales Archiv wäre das Hochwald-Archiv – ein wirklicher Kulturschatz für die Hochwaldregion – in öffentlicher Hand und der Erhalt dauerhaft gesichert. Aber die VG muss auch wissen, was das genau für sie bedeuten würde. Funktioniert eine Lösung mit ehrenamtlichen Archivpflegern tatsächlich, macht der Kreis da mit? Wie garantiert man, dass die Helfer am Ball bleiben und nicht doch bald ein eigener Archivar bezahlt werden muss? Wie viel Geld muss in das Gefängnis gesteckt werden, damit es ein kommunales Archiv beherbergen kann? Bevor diese Fragen nicht belastbar beantwortet sind, dürfte den VG-Ratsmitgliedern ein Votum für das Vor-Ort-Archiv schwer fallen.