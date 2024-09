Schleichverkehr durch Hermeskeil Appelle helfen hier nicht – nur verschärfte Kontrollen

Wer sich selbst ein Bild von der Situation machen will, der braucht nur mal am späteren Nachmittag zu Fuß durch die Alte Kirchstraße zu schlendern. Man weicht automatisch in die nächste Garageneinfahrt aus, sobald dort die Autos dicht an dicht vorbeirauschen. Dass jetzt anderthalb Jahre einfach so weiterlaufen zu lassen, wäre für die Anwohner in der Tat eine große Belastung. Gut also, dass die Polizei in Abstimmung mit Stadt und Ordnungsamt reagiert. Die Straße zur Anliegerstraße zu machen, wird allein natürlich nicht viel bewirken. Ebenso wenig wie die bisherigen Appelle an die Verkehrsteilnehmer, die Umfahrung zu wählen und nicht durch die Stadt zu fahren. Vor allem die angekündigten Polizeikontrollen in der Alten Kirchstraße werden entscheidend sein, um den Verkehr dort spürbar zu verringern.