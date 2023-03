Kommentar zum Borkenkäfer-Krisengespräch im Hunsrück Das war zumindest ein Anfang

Das Krisentreffen hat aber auch tiefersitzende Probleme offenbart. Neben den Käferschäden haben die Nationalpark-Gemeinden im Wald eine ganze Reihe akuter Herausforderungen, für die sie mehr Hilfe vom Land einfordern. Und sie wollen bei Prozessen rund ums Schutzgebiet besser informiert und einbezogen werden. Viele Vertreter haben deutlich gemacht, dass das Vertrauen ins Land und der Rückhalt in ihren Dörfern für das Projekt Nationalpark bröckeln. Damit sich das nicht fortsetzt, wird es jetzt auch bei anderen Themen wie Jagd, Wildschäden, Brennholz, Wasserrückhalt und Waldbrandvorsorge darauf ankommen, wie ernst genommen sich die Gemeinden fühlen. Alle diese Probleme klangen bei dem Treffen in Schwollen ebenfalls an. Dass es weitere Gespräche geben soll, ist gut. Aber wie es ein Teilnehmer so schön formuliert hat: Es braucht auch ein Zugehen aufeinander und irgendwann konkrete Ergebnisse.