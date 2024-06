Kommentar zu Bürgermeisterwahlen in Hermeskeil Abschneiden der SPD ist die größte Überraschung

Auf VG-Ebene hat CDU-Mann Stefan Ding einen klaren Vorsprung auf SPD-Bewerberin Lena Weber herausholen können. Er geht sicher auch als Favorit in die Runde zwei. Zwischenzeitlich kratzte Ding sogar am Sieg im ersten Wahlgang. Beachtlich ist bei dieser Wahl ebenfalls, dass AfD-Mann Detlef Mohr nicht nur in Hermeskeil zweistellige Werte einfahren konnte, sondern auch in mehreren Dörfern, wo er kaum bekannt gewesen sein dürfte. Da scheint es für die AfD Potenziale zu geben – leider. Freie-Wähler-Kandidat Lukas Hartenfels, in der VG gänzlich unbekannt, war erwartungsgemäß chancenlos.