Kommentar Jetzt alles infrage zu stellen, ist nicht fair

Was am Donatusplatz passieren soll, ist seit langer Zeit bekannt. Die Entscheidungen dazu im Stadtrat waren fast immer einstimmig. Von Beginn war es Konsens, auch in den Bürger-Workshops zum Stadtumbau, dass der Platz mehr Aufenthaltsqualität braucht und die Busse dort verschwinden sollten. Die Lösung mit den Haltebuchten am Straßenrand und der Umweltspur hat der Rat ebenfalls so mitgetragen. Wer an diesem Verkehrskonzept grundlegend zweifelt, der hätte dies jederzeit ansprechen und intervenieren können. Nicht erst in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl.