Meinung : Kommentar: Der saure Apfel liegt bereit

Bernkastel-Kues Sollen auf dem großen Parkplatz der Stadt Parkplätze wegfallen? So kommentiert Clemens Beckmann:

Der Plan von Maik Böhmer macht was her. Das galt 2019 – sonst hätte der Landschaftsarchitekt den Wettbewerb nicht gewonnen. Und das gilt immer noch. Denn einen hässlicheren Parkplatz an einem eigentlich wunderschönen Ort kann man sich nicht vorstellen. Aber es sind nun einmal die wichtigsten Stellplätze der Stadt – nah zur Fachwerkidylle der Altstadt und zu vielen Geschäften und Lokalen.