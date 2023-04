Zu den Plänen zum Heizungstausch Ein Verbotsgesetz, das Mieter und Eigentümer überfordert

Stichwort Klimapolitik: Wegen des nahenden Verbotes gibt es einen Run auf Gaskessel. Habeck heizt mit seinem Verbot den Einsatz fossiler Heizungen noch mal so richtig an, was klimapolitisch kontraproduktiv ist. Dass er Biomasse-Heizungen in Bestandsbauten weiter erlauben will, ist ebenso unsinnig – das Umweltbundesamt hält aus guten Gründen nichts von Pellets, für die Wälder fallen und die Feinstaub-Belastung steigt.