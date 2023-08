Kommentar zu Diskussion um Hermeskeiler Kita-Neubau Solche Debatten gehören bei einem Millionenprojekt dazu

Meinung | Hermeskeil · Vom Grundsatz her ist es nachvollziehbar, dass der Hermeskeiler Stadtrat bei der Planung für die neue Kita am Labachweg schon weiter in die Zukunft denkt. Schließlich gab es zuletzt mehrmals regelrechte Erweiterungswellen in den Kindergärten – zum Beispiel, als für Kinder unter drei Jahren der Anspruch auf einen Kita-Platz gesetzlich verankert wurde.

28.08.2023, 06:22 Uhr

Dort, wo sich jetzt noch Tennisplätze befinden, soll die neue Kita in Hermeskeil gebaut werden. Die Frage nach einer späteren Erweiterbarkeit des Neubaus birgt offenbar einigen Zündstoff. Foto: Portaflug

Aktuell muss vielerorts angebaut werden, weil ein Gesetz mehr Ruhe- und Essensräume erforderlich macht. Da scheint es absolut sinnvoll, bei einem Neubau zumindest die Voraussetzungen für eine spätere Erweiterbarkeit zu schaffen.