Worauf man sich verlassen kann bei Donald Trump, sind die immer gleichen Reflexe. Während die New Yorker mit bewundernswertem Stoizismus zur Tagesordnung übergehen, statt sich durch den Anschlag in einem Fußgängertunnel terrorisieren zu lassen, schießt der amerikanische Präsident einmal mehr verbal aus der Hüfte. Er verlangt drastisch verschärfte Bestimmungen für Einwanderer, als ob dies das Patentrezept wäre, um Fanatiker zu stoppen. Von Frank Herrmann

Als ob sich auf diese Weise verhindern ließe, dass jemand im Internet radikales Gedankengut aufsaugt.Weil es ein Immigrant aus Bangladesch war, der in Manhattan eine Rohrbombe zündete, will Trump ein Gesetz kippen, das Immigranten aus dem ärmeren Teil dieser Welt millionenfach den Weg in die USA ebnete. Deshalb polemisiert er gegen ein Paragrafenwerk aus den Sechzigerjahren, mit dem das Land darauf verzichtete, Einwanderern aus Europa weiterhin den Vorzug vor Asiaten, Afrikanern und Lateinamerikanern zu geben.

In der Praxis beschleunigte die Novelle jenen demografischen Wandel, von einem vornehmlich weißen Amerika zu einem deutlich bunteren, den Trumps Anhänger so lautstark beklagen. Um den Trend umzukehren, denkt der Mann im Oval Office nicht lange nach, wenn er die Chance wittert, aus einem Terrorakt politisches Kapital zu schlagen.



