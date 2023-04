Kommentar zu Absicherung von Dorfteich in Malborn Ehrenamtler bei solchen Fragen nicht allein lassen

In vielen Kommunen sind die Verwaltungen nach dem jüngsten Urteil sensibilisiert. Und das ist auch gut so. Denn vielen Ortsbürgermeistern und Ortsbürgermeisterinnen dürfte die mögliche Tragweite ihrer Verantwortung in ihrem Ehrenamt durch diesen Fall erst so richtig bewusst geworden sein. Um mit solchen Fragen und Risiken umzugehen, brauchen sie die fachliche Unterstützung ihrer übergeordneten Behörden und im Zweifelsfall auch rechtliche Beratung von dritter Stelle.