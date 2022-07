Kommentar : Schöner Erfolg, weil viele sich engagieren

Thalfang/Dhronecken/Burtscheid Dass die neue Traumschleife „Lecker Pfädchen“ bei den Wanderer gut ankommen würde, das hatte sich schon vor der Eröffnung angedeutet. Denn die ersten Besucher waren längst auf der Runde zwischen Thalfang, Dhronecken, Burtscheid und Lückenburg unterwegs, als die Strecke noch gar nicht offiziell freigegeben war.

Dieser Erfolg hat allerdings mehrere Gründe. Er ist nicht nur auf eine schöne Streckenführung und die gelungene Umsetzung des Genuss-Themas zurückzuführen. Er ist maßgeblich darin begründet, dass hier so viele begeistert mitwirken. Das sind die Gastronomen und Unternehmer vor Ort, die für die Wanderer spezielle Angebote entwickeln. Dass sind die Wegewarte, die den Weg in Schuss halten. Und das sind vor allem die ehrenamtlichen Betreuer der Genussstationen, die sogar mehrmals am Tag zu den Kühlschränken fahren, damit die Wanderer nicht vor leeren Truhen stehen. Sie alle haben einen entscheidenden Anteil daran, dass der Start für diese Pilot-Kulinarik-Traumschleife so gut geglückt ist. Und auf sie wird es auch weiterhin ankommen, um den aktuellen Standard zu halten.

Vor diesem Hintergrund ist es völlig richtig, dass sich das Wanderinstitut erst einmal in Ruhe anschauen will, wie sich das Thalfanger Projekt entwickelt. Bevor es weitere Genusswege zertifiziert. Denn in Thalfang lässt sich nun gut beobachten, welche Strukturen, welche Ideen und wie viel ehrenamtliche Rückendeckung es braucht, um so ein Wanderangebot erfolgreich am Laufen zu halten.