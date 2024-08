Kommentar zu erstem Streit im VG-Rat Hermeskeil Fürs Arbeitsklima im neuen Rat war das nicht förderlich

Der neue Verbandsgemeinderat Hermeskeil hatte in seiner ersten Sitzung nahezu dasselbe Programm wie der Stadtrat am Abend zuvor: Verpflichtung der neuen Mitglieder, Amtseinführung des Bürgermeisters, Wahl der Beigeordneten. Der Ablauf war dann allerdings doch recht verschieden. Was im Stadtrat geklappt hat, ein weitgehend versöhnlicher Auftakt, ist auf VG-Ebene nicht gelungen.