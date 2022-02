Kommentar zu neuem Gespräch über Thalfanger Gebietsreform : Der große Durchbruch ist das noch lange nicht

Thalfang/Morbach/Schweich/Hermeskeil Nach Monaten, in denen sich für die Öffentlichkeit sichtbar nichts bewegt hat bei der Gebietsreform der VG Thalfang, hat es jetzt wieder ein Gespräch der Betroffenen mit Vertretern des Landes gegeben.

Denn noch ist völlig unklar, wie genau die Altschulden-Regelung aussehen soll und wie sie sich auf die Schuldenlast der VG Thalfang konkret auswirken wird. Zudem liegt das Gesetz dazu noch nicht vor. Selbst wenn es damit schnell gehen sollte, bleiben als zusätzliche Hürden der hohe Investitionsstau in Thalfang und die Schulden aus Investitionskrediten, die von der neuen Regelung nicht betroffen sind. Der Weg in Richtung Lösung ist durch die Altschulden-Pläne vielleicht etwas kürzer geworden, aber er ist immer noch weit. Daher wäre es jetzt angebracht, parallel weiter an anderen Optionen zu arbeiten und nicht erst auf Klarheit in Sachen Altschulden-Gesetz zu warten. Sonst geht ganz schnell ein weiteres Jahr ohne greifbaren Fortschritt ins Land.