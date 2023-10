Kommentar zu Gerüchten um Hermeskeiler Lidl-Markt Übertreibungen im Netz völlig unangebracht

Völlig unangebracht sind außerdem Übertreibungen und offensichtlich auch komplett erfundene Geschichten, die im Internet in den sozialen Netzwerken zu dem Thema wiederholt auftauchen und weitergetragen werden. Für den Pinkel-Vorfall in der Gemüseabteilung gibt es keinerlei Beleg, das Gerücht scheint zudem in regelmäßigen Zeitabständen wieder aus dem Hut gezaubert zu werden. Und wenn man nach der Quelle fragt, heißt es: Das hat jemand erzählt, der jemanden kennt, der angeblich dabei gewesen ist. Oder: Das steht im Internet. Hier sind offenbar Akteure am Werk, die in der aufgeheizten Debatte um die steigenden Flüchtlingszahlen gezielt Öl ins Feuer gießen wollen. Da ist jedem zu raten, sich selbst ein Bild zu machen, bevor er oder sie solchen Gerüchten Glauben schenkt.