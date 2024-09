Kommentar Warum Grenzkontrollen nichts bringen

Sechs Monate lang soll also wieder an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden. Mit einem Handstreich hebelt die Bundesinnenministerin Schengen einfach mal so aus. Was seit fast 40 Jahren als Errungenschaft eines fortschrittlichen Europas gilt, wird nun zur Gefahr erklärt: offene Grenzen. Getrieben von einem immer störrischer agierenden Oppositionsführer Merz, dem Wahlsieg einer rechtsextremistischen Partei und einem Attentat mit drei Toten, das durch geschlossene Grenzen nicht hätte verhindert werden können, reagiert die Bundesregierung völlig kopflos und irrational.