Kommentar zu Gutachter-Ergebnis im Heinzerather Abrechnungsstreit : Für die meisten Betroffenen wird das der Schlusspunkt der Affäre sein

Seit Monaten gibt es Streit in Morbach-Heinzerath um Ungereimtheiten bei der Abrechnung des Straßenausbaus in dem Ortsteil. Ein externer Gutachter hat jetzt seine Prüfungsergebnisse präsentiert. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Heinzerath Seit Monaten schwelt der Streit um die von Anwohnern aufgedeckten Ungereimtheiten bei den Straßenausbau-Abrechnungen in Heinzerath. Nachdem die beteiligten Verwaltungen und der Landesbetrieb Mobilität bei der Aufklärung anfangs sehr zögerlich waren, kam es doch zum Einsatz des externen Sachverständigen.

Für die meisten der 60 betroffenen Anwohner dürfte das vorliegende Gutachten allerdings der Schlusspunkt der Affäre sein. Angesichts der komplexen Materie ist für den Laien ohnehin kaum noch nachvollziehbar, wo hier noch weitere bislang unerkannte Mängel bestehen sollen. Zudem wurden bereits im Vorfeld des Gutachtens Fehler zu Ungunsten der Anlieger eingeräumt, die sicherlich zu einer Korrektur der Bescheide führen. Was soll es den Betroffenen zum jetzigen Zeitpunkt noch bringen, sich weiter in diese Sache zu vertiefen? Aufwand und Ertrag scheinen da mittlerweile in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu stehen. c.weber@volksfreund.de