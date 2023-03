Kommentar zu Hermeskeiler Problemen mit dem Haushalt 2023 : Da hilft wohl nur ein kollektiver Aufschrei

Im Rathaus Hermeskeil wird seit Wochen über dem Haushalt der Stadt gebrütet. Ein ausgeglichener Plan muss her - aber wie? Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Eine Haushaltsberatung ist nie besonders spaßig. Jedenfalls gilt das in der Regel für Kommunen, die finanziell eher schlechter aufgestellt sind. Da geht’s immer um Fragen wie: Was müssen wir machen?

Und wo können wir sparen? Aber was sich da angesichts des Stadt-Haushalts für 2023 im Rathaus abgespielt hat, das war schon wirklich deprimierend.

Natürlich ist das Gebot des ausgeglichenen kommunalen Haushalts nicht neu. Neu ist aber in diesem Jahr die Strenge, mit der es offenbar durchgesetzt werden soll. Viele Gemeinden haben den Ausgleich allerdings in der Vergangenheit trotz Sparkurs schon nicht geschafft. Und nach solchen Beratungen wie jetzt in Hermeskeil fragt man sich als Beobachter ernsthaft – wie sollen sie es denn eigentlich überhaupt schaffen?