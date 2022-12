Kommentar : Der Wahnsinn muss gestoppt werden

Das verschlägt einem die Sprache, was sich zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz und der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG abspielt. Der Konflikt schwelt seit Jahren, wollte die Behörde dem Verbund Eifeler Ärzte doch zunächst die Zulassung zum Betrieb ihrer dezentralen Medizinischen Versorgungszentren verwehren.

Für die KV schienen so genannte Regressrisiken, die etwa entstehen, wenn ein Arzt zu viele zu teure Heilmittel verschreiben sollte, nicht ausreichend versichert. Die KV bestand auf einer so genannten selbstschuldnerischen Bürgschaft, bei der der Arzt im Zweifelsfall mit seinem Privatvermögen haftet. Ergebnis: keine Einigung, keine Zulassung. Die Idee dezentraler medizinischer Versorgungszentren, in denen Ärzte als Angestellte der Medicus eG auch in Teilzeit arbeiten können, drohte zu scheitern.