Meinung : Nichtstun ist keine Lösung

Thalfang Zwölf Jahre dauert die Kommunalreform in Rheinland-Pfalz schon an. 56 Verbandsgemeinde und neun verbandfreie Gemeinden standen damals auf der „roten Liste“. Ihnen attestierte das Innenministerium, zu klein zu sein, um dauerhaft existieren zu können.

Die allermeisten von ihnen haben in der Zwischenzeit fusioniert, beziehungsweise sind eingegliedert oder aufgelöst worden. Der lange Stillstand hat sicher Gründe. Lange war beispielsweise der Bürgermeistersessel in der Verbandsgemeinde Thalfang nicht besetzt. Und es war auch klar, dass sich in den Monaten vor der Landtagswahl nichts tun würde, obwohl den lokalen Gesprächspartnern ein Termin in Aussicht gestellt war. Nach fast eineinhalb Jahren ohne Treffen sieht es allerdings so auch, als sei auch eine große Portion Ratlosigkeit im Spiel.