Kommentar zur Kritik am Glasfaser-Ausbau in Hermeskeil : Massive Kritik war vielleicht ein Weckruf

Es tut sich einiges beim Glasfaserausbau in Hermeskeil: An der Trierer Straße wird fleißig an den Stellen asphaltiert, wo Gehwege und Straße zum Verlegen der Kabel aufgebrochen werden mussten. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Da hat es ordentlich geknallt im Hermeskeiler Bauausschuss. Die Verantwortlichen bei Stadt und Verbandsgemeinde haben ziemlich deutlich ihre Unzufriedenheit über die Probleme bei den Tiefbauarbeiten für das neue Glasfasernetz mitgeteilt.

Vielleicht war die massiv und zudem öffentlich geäußerte Kritik ja so etwas wie ein Weckruf oder auch ein reinigendes Gewitter. Seit ein paar Tagen wird in der Tat an der Trierer Straße kräftig am Verschließen der Gräben gearbeitet. Und die Baufirma hat versichert, dass sie gemäß der Prioritäten der Stadt vor dem Winter noch möglichst weit mit diesen Arbeiten kommen möchte.

Hoffnung macht immerhin, dass die UGG als Auftraggeberin kein Interesse an einer anhaltenden Unzufriedenheit der Hochwälder haben dürfte. Schließlich ist sie ein noch recht unbekannter Konkurrent am Glasfasermarkt in der Region, der auch in anderen Gemeinden Projekte umsetzen will. Da dürfte solche Kritik eher kontraproduktiv sein. Insofern wird die UGG vermutlich alles daran setzen, vorhandene Mängel abzustellen. Offen ist, wie lange das dauern wird. Und ebenso offen ist, wann das neue Netz denn nun in Betrieb geht. Nach neun Monaten Bauzeit, wie anfangs angekündigt, jedenfalls offensichtlich nicht. Die Betroffenen haben ein Recht darauf, dass hierzu auch allmählich belastbare Daten genannt werden. Vielleicht ja am 15. November im Stadtrat.