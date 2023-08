Meinung Ruhe bewahren: Warum das Weinfest der Mittelmosel kein Messerverbot braucht

Denn – vermutlich und hoffentlich – war die Tat von Wittlich ein Einzelfall. Und: Die Sicherheitskräfte, die während des Bernkasteler Weinfestes im Einsatz sind, wissen, wie sie ihren Job zu tun haben. Warum also in Unruhe verfallen? Die Sicherheitskonzepte der Großveranstaltungen in der Region funktionierten bisher und sind wohl überlegt und abgewogen. Dass trotzdem auf Festen, zu denen so viele Menschen kommen wie in Wittlich oder Bernkastel-Kues,ein Streit zwischen einzelnen ausbricht, ist nicht zu verhindern. Egal, wie viel, wie oft und was genau man kontrolliert. Deshalb ist es besser, Ruhe zu bewahren. Denn, mal ehrlich: Wer ein Messer bei sich trägt, egal aus welchem Grund, der kommt damit auch an den Kontrollen vorbei.