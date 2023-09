Meinung Kommentar zu neuem Standort fürs Nationalparkamt: Vernünftig, jetzt die Reißleine zu ziehen

Doch die Situation ist, wie sie ist. Die Kosten liegen inzwischen im zweistelligen Millionenbereich, ein Datum für die Fertigstellung ist nicht annähernd greifbar. Wer weiß, wie sich das weiter entwickelt? Trotzdem Augen zu und durch? Der Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz hat durchaus nachvollziehbar geschildert, warum sich die Landesregierung anders entschieden hat. Den Mitarbeitern des Nationalparkamts will man keine weiteren mindestens vier Jahre im Provisorium zumuten. Mit den Gebäuden am Bunker Erwin bietet sich eine realistische und zeitnah umsetzbare Standortalternative, die zudem Ranger und Verwaltung an einer Stelle zusammenbringt.