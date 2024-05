Meinung Veränderungen in Hermeskeil werden auch für Kliniken in Trier zur Herausforderung

Die Menschen im Hochwald wollen vor allem wissen, was die Schließung der Notaufnahme für sie bedeutet. Was künftig geschieht, wenn sie außerhalb der regulären Praxiszeiten dringend Hilfe benötigen. Eine beruhigende Aussage dazu dürfte sein, dass der Rettungsdienststandort in Hermeskeil mit Wagen und Notarzt erhalten bleiben soll, damit der Weg zum Notfallpatienten kurz bleibt. Transportiert werden die Patienten künftig in eines der Trierer Häuser, was bei vielen ernsten Fällen wie Schlaganfällen und Herzinfarkten meist jetzt schon so ist.