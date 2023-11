Kommentar zu Neuorganisation des Wintersports am Erbeskopf Warum so zögerlich? Testsaison hätte Vorteile für alle

Ob der Skibetrieb im Hunsrück Zukunft hat, das hängt aber nicht nur von den klimatischen Entwicklungen ab. Es ist kein Geheimnis, dass der zuständige kommunale Zweckverband den mit finanziellen Risiken behafteten Wintersport-Betrieb gern in private Hände abgeben würde. So ein privates Angebot liegt jetzt tatsächlich vor. Seltsam erscheint, dass der Verband darauf so zögerlich reagiert.