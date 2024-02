Kommentar zum Stadtumbau in Hermeskeil Ehrlich sein und klären, was noch machbar ist

Am Ende stellt sich die Frage: Hat sich die Stadt mit drei Großprojekten nicht von Beginn an zu viel vorgenommen? Und war das nicht zumindest für die Fördergeber, die ja Erfahrung mit dem Programm haben sollten, absehbar? Hätte es da nicht spätestens nach Einreichen der Projektliste Hinweise geben müssen? Darüber sollte einmal intensiv nachgedacht werden. Denn was bringen solche komplexen Förderprogramme, wenn sie zwar mit hohen Zuschüssen locken und Erwartungen wecken, die Umsetzung aber in der Laufzeit kaum zu stemmen ist? Das hinterlässt am Ende nicht nur frustrierte Politiker, sondern auch enttäuschte Bürger, aus deren Input dann doch nichts wird.