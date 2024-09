Kommentar zu Protest gegen Klinikpläne in Hermeskeil Für die Patienten fällt eine zentrale Anlaufstelle weg

Das Krankenhaus in Hermeskeil wird sich verändern. Mit der Schließung der Notaufnahme wird das jetzt für die Menschen greifbar. Das löst Verunsicherung aus. Die in dem Protestbrief dreier Bürger geäußerten Befürchtungen mögen vielleicht nicht alle zutreffend sein. Doch in Teilen sind sie durchaus nachvollziehbar und berechtigt.