Kommentar : Erster Schritt, aber noch viel zu klären

Morbach Es hat ein bisschen gedauert. Aber was das Kölner Büro hier in Zusammenarbeit mit den ortskundigen Morbachern erarbeitet hat, kann sich sehen lassen. Jede Strecke des potenziellen Radwegenetzes ist genau dokumentiert und mit konkreten Vorschlägen versehen.

Am Ende nützt aber natürlich auch das fundierteste Konzept nichts, wenn es an der Umsetzbarkeit scheitert. Und dafür werden sicher noch einige dicke Bretter zu bohren sein. So müssen an den Kreisstraßen zwangsweise Partner wie Landkreis und Landesbetrieb Mobilität mit ins Boot. Und 9,9 Millionen Euro sind schon eine Hausnummer, da sollten die Förderoptionen schon genau abgeklärt sein, bevor man so ein Paket anpacken kann.