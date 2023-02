Kommentar zu Haushaltsplanung der VG Thalfang : Wo sind hier die Perspektiven?

Thalfang Ein Haushaltsplan wird trotz intensiver Vorberatungen und bereits eingearbeiteter Sparvorschläge vom Rat nicht abgesegnet. Das ist schon eher ungewöhnlich. Es zeigt aber auch, in welcher besonders schwierigen Situation die Verbandsgemeinde Thalfang inzwischen steckt.

Die Diskussion im VG-Rat hat gezeigt, wie schwer es fällt, realistische und tatsächlich wirksame Einsparungen zu finden. Der hauptamtliche Gerätewart fällt vorerst weg, aber einig sind sich eigentlich alle, dass er wichtig wäre, und man an dieser Stelle nicht mehr lange vorbeikommen wird. Beim Personal wurde der VG jetzt sogar amtlich bescheinigt, dass sie großen Aufholbedarf hat – was soll es also bringen, hier zu kürzen? Wenn man dann bei der Bewältigung vieler Aufgaben nicht mehr hinterherkommt. Mit einer höheren Umlage löst die VG zwar vorerst ihr akutes Problem, gibt es aber nach unten weiter an ihre Ortsgemeinden, denen das Wasser selbst oft bis zum Hals steht. Und wo ist hier die Perspektive, wenn das Einsparen in 2023 meist nur ein Verschieben auf später ist? Bei künftigen Haushalten wird man wieder vor derselben Problemen stehen.