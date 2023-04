Meinung Kommentar zu Skandalfall um Edmund Dillinger: Neuer Chef-Aufklärer ist der Falsche!

Der Bistumspriester hat über Jahrzehnte hinweg Minderjährige missbraucht und sein perverses Treiben auch noch penibel schriftlich und fotografisch dokumentiert. Das ist einfach nur noch ekelhaft und hoch kriminell. Eine der entscheidenden Fragen in diesem Zusammenhang : Wie konnte der katholische Geistliche so lange wüten, ohne dass ihm jemand Einhalt geboten hat?! Und: Warum wurde Dillingers unsegensreiches Wirken nicht ohne genaueste Beobachtung gestellt, nachdem er in den 70er Jahren schon einmal einschlägig aufgefallen war? Statt dessen nahm ihn der damalige Bischof Bernhard Stein offenbar fürsorglich für eine Zeitlang aus der Schusslinie und ließ Dillinger andernorts sein pädophiles Treiben fortsetzen.