Kommentar zu neuem Stadtvorstand in Hermeskeil Ein versöhnlicher Start in die neue Amtszeit

Meinung | Hermeskeil · Die neue Arbeitsteilung im frisch gewählten Hermeskeiler Stadtvorstand ist absolut sinnvoll. Bei so vielen Aufgaben wird das den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister sicher spürbar entlasten. Noch bemerkenswerter ist aber etwas anderes an diesem Start in die Amtszeit.

28.08.2024 , 13:56 Uhr

Gute Laune zum Start: Die neuen Mitglieder des Hermeskeiler Stadtrats sind verpflichtet - jetzt kann die Stadtpolitik wieder Fahrt aufnehmen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber