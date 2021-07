Meinung : Es fehlt an der Basis

Waldbrände werden meist durch Menschen verursacht. Das sagt unsere Redakteurin Petra Willems dazu.

Wenn einige Menschen weiterhin unachtsam durch die Natur laufen und durch weggeworfene Zigaretten, Flaschen oder weiteren Unrat Waldbrände und andere Naturschäden verursachen, kann die Politik noch so viele Gesetze und Vorgaben zu Umwelt- und Klimaschutz erlassen – sie werden nichts nützen. Denn es fehlt an der Basis am Verständnis, an grundsätzlichem (Nach)Denken.