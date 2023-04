Kommentar zu Debatte um mögliche Windräder in Hermeskeil Neue Umstände nicht einfach ausblenden

Hinzu kommt: Angesichts von Ukraine-Krieg, Klima- und Energiekrise hat sich die Einstellung mancher Hermeskeiler zur Windkraft womöglich seit 2014 verändert. Zumal die Stadt dringend neue Einnahmequellen benötigt, wie es die Bürgermeisterin und die Fraktionen unisono schildern. Andernfalls könnten Steuern in Zukunft weiter steigen. Das sind alles Dinge, die in dem Abwägungsprozess, bei dem der Stadtrat noch ganz am Anfang steht, mit in die Waagschale gehören. Ob dabei ein neun Jahre altes Meinungsbild wirklich hilfreich ist? Falls der Stadtrat die Bürger auf diese Weise einbeziehen will, dann wäre eine neue Befragung wohl zuverlässiger und sinnvoller.