Meinung Kommentar zu Wolf-Diskussion im Hunsrück: Zuhören, aufklären und Sorgen nicht banalisieren

Wölfe sind zurück in Deutschland und in unserer Region. Und sie werden nicht wieder verschwinden. Der Wolfs- und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal hat bei seinem Vortrag in Thiergarten gute Gründe genannt, sich darüber zu freuen. Zum Beispiel nachgewiesene positive Effekte auf die Wälder und die Artenvielfalt. Kotrschal sagt auch, dass eine Mehrheit sogar auf dem Land die Rückkehr des Wolfs befürworte. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, wer die meisten Konflikte zu befürchten hat. Das sind nun einmal die Halter von Weidetieren. Wenn wir den Wolf wollen, müssen wir ihnen zuhören und sie unterstützen. Berechtigte Sorgen dürfen nicht banalisiert werden. Von oben herab zu sagen, das bisschen Herdenschutz sei ihnen doch zuzumuten, ist der falsche Weg. Gerade das führt zu den oft hochkochenden Emotionen in der Debatte um den Wolf. Und dazu, dass sich einzelne Betroffene radikalisieren und für rationale Argumente nicht mehr zugänglich sind.