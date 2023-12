Kommentar zum Wolf-Infoabend im Hunsrück Frühes Zugehen auf die Betroffenen enorm wichtig

Es scheint auch das richtige Rezept zu sein, um ein meist stark mit Emotionen aufgeladenes Thema zu beruhigen. Zumindest dieser erste Infoabend am Umweltcampus verlief auch in den kleinen Diskussionsgruppen überall dort, wo unsere Redaktion dabei gewesen ist, unaufgeregt und sachlich. Mag sein, dass dies auch dadurch begünstigt war, dass sich die Teilnehmer mit ihrem Namen anmelden mussten. Diejenigen, die eine Rückkehr des Wolfs ablehnen und ihr sehr kritisch gegenüber stehen, die werden sich vermutlich in nächster Zeit an anderen Stellen zu Wort melden. Oder tun dies bereits in den sozialen Medien. Umso wichtiger wird es für die Verantwortlichen beim Land sein, die am stärksten betroffenen Nutztierhalter zu erreichen, die jetzt ihre Zäune verstärken müssen. Und ihnen die notwendige Unterstützung zu bieten sowie ihre Existenzängste ernst zu nehmen. Das Kluwo hat hier mit einer vorgeschalteten Onlineveranstaltung für Schäfer und Landwirte bereits den ersten Schritt gemacht. Weitere sollen und müssen folgen.