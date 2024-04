Kommentar zu zerstörtem Biberdamm bei Hermeskeil Da ist noch sehr viel aufzuklären

Die Bestürzung in Hermeskeil ist auch einige Tage nach dem Ereignis noch enorm. Da sei ein einzigartiger Lebensraum unwiederbringlich zerstört worden, heißt es in vielen Beiträgen in den sozialen Netzwerken, die das plötzliche Ablassen des Wassers aus dem ‚Bibersee‘ an der L151 kommentieren. Die häufigste Frage: Warum musste das sein? Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat dazu zwar jetzt eine Erklärung geliefert – dennoch bleibt noch eine Menge Aufklärungsbedarf.