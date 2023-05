So stellen sich die Planer den zur Innenstadt liegenden Eingangsbereich der Bit-Galerie vor. Anders als in früheren Visualisierungen: die Andeutung eines Satteldachs. Auf jeden Fall wird sich der gesamte Innenstadtbereich in Bitburg verändern – durch viele Neubauten, aber auch durch eine geänderte Verkehrsführung.

Foto: Render-Vision/cfw architekten/Faco Immoblien GmbH/Bts Schenk GmbH