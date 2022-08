Kommentar zum Bürgerbus der VG Hermeskeil : Es dürften sich ruhig noch mehr Senioren trauen

Hermeskeil Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist ein wirklich tolles Angebot. Er hilft älteren Menschen aus der Klemme, die nicht mehr gut zu Fuß, aber trotzdem noch selbstständig sind. Ein Kommentar.

Ein Erfolgsfaktor bislang ist sicher auch der große Pool an ehrenamtlichen Helfern, die sich als Fahrer und Mitarbeiter am Telefon engagieren. Ohne sie wäre der Bus in dieser Form kaum denkbar. In vielen anderen Kommunen sind Bürgerbus-Projekte gescheitert, weil es dort eben nicht genug Helfer gab.