Kommentar zu Drama um Erdaushub Ein Happy-End ist in Sicht

An der Bahnstrecke Trier - Koblenz wurde 2020 in der Nähe von Ürzig eine 2500 Tonnen schwere Bahnbrücke, die zuvor in acht Monaten neben den Gleisen errichtet worden war, mit Hydraulikpressen eingeschoben. Die alte Brücke war abgerissen worden.

Foto: TV/Björn Pazen