Kommentar zum Parkplatz im Norden Bitburgs Besser gestern als morgen

So geht es nicht weiter: Wer täglich am Morgen Runde um Runde auf der Suche nach einem Parkplatz durch Bitburg dreht, weiß, dass die Lage sich in den vergangenen Monaten deutlich zugespitzt hat. Noch ist die Sanierung des Beda-Platzes nicht in greifbarer Nähe, wenn sie aber begonnen hat, dürfte spätestens in der Brauereistadt das Park-Chaos ausbrechen. Der Parkplatz im Norden der Stadt ist nicht nur willkommen, sondern letztlich für den Erhalt des Verkehrsflusses unverzichtbar.