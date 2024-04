Meinung Kommentar zum geplanten Verkehrskonzept in Wittlich: An dem Thema hängt ein Rattenschwanz

Die ohnehin schon oft mit Fußgängerzonen versehenen Innenstädte noch attraktiver zu machen, ist derzeit in vielen Städten ein großes Thema. Planungsbüros werden beauftragt, Konzepte zu entwickeln, um den Individualverkehr zu verringern und die Attraktivität für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen. So nun auch in Wittlich. Die Frage, die sich aber alle Beteiligten stellen sollten, ist die: Rechtfertigt eine Senkung des Autoverkehrs von derzeit 63,5 Prozent auf 59,3 Prozent – also genau um 4,2 Prozentpunkte in zehn Jahren – den Aufwand, der mit dem Konzept verbunden ist?