Meinung Greift zu!

Manche Theater in Deutschland haben eine eigene Jugendsparte. Sie sorgt mit einem eigenen Ensemble dafür, dass regelmäßig Vorstellungen speziell für Kinder und Jugendliche auf dem Spielplan stehen. In Trier hat man sich mit dem neuen Bereich „Junges Theater“ bewusst für einen anderen Weg entschieden. Jede Sparte vom Schauspiel über den Tanz bis zum Musiktheater und den Konzerten widmet sich jungen Menschen. Und das nicht nur durch Darbietungen, sondern vielfältige Formen des Mitmachens – Workshops, Patenschaften, Projekte und besonders die Chance, selbst auf der Bühne zu stehen. Mit der offensiven Ansprache an Schulen und Kitas beweist das Theater, dessen Haus eine 50 Millionen Euro schwere Sanierung bevorsteht, dass es kein Konsumtempel für reiche ältere Herrschaften sein will und ist, sondern ein unverzichtbarer Ort kultureller Bildung und prägender Erlebnisse. Die Jugendlichen und die, die sie begleiten, müssen einfach nur zugreifen.