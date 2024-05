Kommentar Kommentar zum Eselbrücken-Neubau: Das Warten hat sich gelohnt

Nun also endlich eine Entscheidung: Die Eselsbrücke wird abgerissen und neu gebaut. Richtig so. Zwar nimmt der etwas profan wirkende Bau von 1952 nicht unbedingt eine wichtige Rolle im Straßenverkehr ein, dafür hat die Verbindung aber einen festen Platz in den Herzen der Gerolsteiner.