Zum Programm des Moselmusikfestivals 2024 Ein deutlicher Einschnitt

Es ist wieder ein schöner, stattlicher Katalog geworden, mit dem das Moselmusikfestival in seinem 39. Jahr für Kulturevents an Orten der Mosel, der Saar und in Luxemburg wirbt. Das Programm bietet mehr Jazz denn je, gibt der Literatur sowie weiblichen Künstlern Raum und bindet auf vielfältige Weise Musikerinnen und Musiker aus der Großregion ein, nicht nur beim Doppeljubiläum zweier Trierer Chöre. Dennoch sind die Unterschiede zu früheren Programmen nicht zu übersehen.