Kommentar zum Projektstau in Hermeskeil Prioritäten setzen allein wird das Problem nicht lösen

Meinung | Hermeskeil · Im Haushaltsplan der Stadt Hermeskeil stehen eine Menge Dinge, Unterhaltungsaufgaben wie neue Ideen, für die Geld in die Hand genommen werden muss. Wer schon mal einen Blick in so ein kommunales Zahlenwerk geworfen hat, den dürfte es nicht verwundern, das davon nicht restlos alles innerhalb desselben Jahres angepackt und realisiert werden kann.

30.08.2023, 06:50 Uhr

Fast 200 Projekte betreut das Bauamt der Verbandsgemeinde Hermeskeil zurzeit für alle 13 Gemeinden inklusive der Stadt. Im ein oder anderen Fall klappt es mit der zügigen Abarbeitung nicht so schnell wie erhofft. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Dass die Umsetzungsquoten vor allem für die neuen Projekte der Stadt Hermeskeil zuletzt so gering waren, nur zwischen 15 und 30 Prozent – das ist aber doch ziemlich heftig.