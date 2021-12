Kommentar : Müllgebühren in der Region Trier: Bündnis auf der Kippe

Müllgebühren in der Region Trier: Bündnis auf der Kippe

Trier Ist der regionale Abfallzweckverband noch zu retten? Seit dieser Woche muss man daran Zweifel haben. Zumindest in seiner jetzigen Form steht das Entsorgungsbündnis von vier Kreisen und der Stadt Trier auf der Kippe.

In ein paar Monaten stimmen die Bürger in der Vulkaneifel darüber ab, ob die vom ART aus Gründen der einheitlichen Müllentsorgung abgeschafften Biotonnen dort wieder eingeführt werden. Man muss kein Prophet sein, um das Ergebnis voraussagen zu können: Die Biotonne kommt in der Vulkaneifel zurück.