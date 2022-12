Meinung : Zur Verlagerung des Straßenstrichs in Trier: Wenn Stadtratswünsche in der Schublade enden

Zur Verlagerung des Straßenstrichs in Trier: Wenn Stadtratswünsche in der Schublade enden

Die Gottbillstraße: Hier will die Stadt Trier den Straßenstrich ausweisen. Foto: Roland Morgen

Es gibt viele Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die engagiert versuchen, die Stadt Trier noch ein wenig besser zu machen. Solche Bemühungen werden von Episoden wie dem Trauerspiel rund um die Verlagerung des Straßenstrichs in die Gottbillstraße konterkariert. Ein Kommentar.

Vor rund anderthalb Jahren fasste der Trierer Stadtrat den Beschluss, dass Sexarbeiterinnen künftig im Gewerbegebiet Euren und nicht mehr an der Ruwerer Straße stehen sollen. Nachdem es zwischenzeitlich nicht so recht vorwärts ging mit der Umsetzung, sind nun alle Voraussetzungen geschaffen. Und was passiert? Nichts.