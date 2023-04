Meinung Kommentar zum Warten auf die Kita-Container in Reinsfeld: Endlich eine verlässliche Perspektive

Die vergangenen Monate dagegen waren ein ziemliches Verwirrspiel. Erst sollten die Container schon im August 2022 da sein, dann im September, zuletzt Ende März. Keiner dieser öffentlich verkündeten Termine konnte tatsächlich eingehalten werden. Die Gründe dafür wurden nicht immer so klar kommuniziert. Manche Ankündigung seitens der Politik war vielleicht auch etwas vorschnell, was aber vermutlich auch den vielen Nachfragen der Eltern geschuldet war. Entscheidend gehakt hat letztlich bei dem Container-Vertragspartner, der die Gemeinde wiederholt vertröstet hat, aber offenbar dann doch immer so weit reagiert hat, dass ihm juristisch schwer beizukommen war. Das war sicher nicht nur für die betroffenen Eltern sehr unbefriedigend. Hätten Gemeinde und Verwaltung den Schlussstrich früher ziehen können? Mag sein. Wer will das beurteilen, ohne Vertragsdetails zu kennen. Zudem hat sich die Verwaltung juristisch beraten lassen. Der VG-Chef sagt ganz klar, dass ein früherer Ausstieg ohne Nachteile für die Reinsfelder nicht möglich gewesen wäre.